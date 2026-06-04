◆米大リーグツインズ―ホワイトソックス（３日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ホワイトソックスの西田陸浮外野手（２５）が敵地のツインズ戦で「９番・右翼」で２試合ぶりに先発出場。３打数ノーヒットに終わったものの５回に遊撃手の送球エラーで出塁するアントナッチの二塁打で５点目のホームイン。守っても４回にリーの右翼右へのライナーをスタート良くランニングキャッチした。７回２死二塁で代打が