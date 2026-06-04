俳優・山崎育三郎が、日本テレビ系『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』（8月29日・30日）のチャリティーパートナーを務めることが4日、発表された。24時間体制で医療的ケアが必要な子どもたちと向き合う。【番組カット】医療ケア児の弘一郎くんを囲む山崎育三郎＆ご家族山崎が向き合う“医療的ケア児”とは、新生児集中治療室等を退院した後も、人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養等の24時間の医療的ケアが日