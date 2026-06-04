フジテレビの人気ドラマシリーズ『世にも奇妙な物語』が、6月27日午後9時から放送されることが決定した。今回は、珠玉の“奇妙な”新作短編4本を届ける。【写真】タモリ選出の5作品一覧『世にも奇妙な物語』は、1990年4月にレギュラードラマとして放送を開始し、その後は特別編という形で年に2度放送。これまで各時代を代表するような作家や脚本家と豪華俳優を掛け合わせることによって、その名の通り“奇妙な”物語の世界観を