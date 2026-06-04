タイで今、“チャーシュー”がかわいすぎると話題だ。しかも、食堂ではなく、動物園で、だ。正体は、コビトカバの赤ちゃん。付けられた名前は「ムーデーン」、現地の言葉で“チャーシュー”を指す。じつはこのムーデーン、2024年に世界的ブームを巻き起こした「ムーデン（“豚肉団子”の意）」の姪っ子にあたる。叔母譲りのかわいさは、すでにSNSで話題沸騰中。タイの新たな“豚肉料理シリーズ”のスターとして注目されている。世