FIFAは2日、W杯北中米大会に出場する全48チームの登録メンバー各26人を発表した。ケガや病気によるメンバー変更は、大会初戦の24時間前まで可能。ポジション、生年月日、所属、身長など、公開された1248人のデータを分析した。☆最年長＆最年少（開幕時）登録メンバーで最年長は43歳のスコットランドGKゴードン。これに次ぐのは41歳でポルトガルFWのC・ロナウド、40歳のメキシコGKオチョア。前記の2人はメッシ（アルゼンチ