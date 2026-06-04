二宮和也（42）が3日、都内で行われた野村不動産ソリューションズ新ブランド戦略＆新CM発表会に出席した。5月31日に東京ドームでラストライブを開催した嵐の活動終了後、初の公の場で、一夜明けた1日の買い物中に相葉雅紀（43）と偶然、会ったと明かし「近くにいるという安心感にもなっていました」などと嵐への変わらぬ愛を口にした。一方で、新たな道に踏み出した現状も語った。◇◇◇嵐の活動を終えて、3日。