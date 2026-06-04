◇「レフェリー目線」W杯の味わい方前編W杯北中米大会は開幕まであと7日に迫った。過去2大会で主審を務めた西村雄一氏（54＝日本協会審判マネジャー）による「レフェリー目線」での味わい方を2回に分けて紹介する。前編では審判員の大会までの準備や大会中の過ごし方にフォーカス。いつ担当試合が決まるのか、他国のレフェリーとの交流は――。知られざる舞台裏を聞いた。（取材・構成波多野詩菜）判定はときに、選手のプ