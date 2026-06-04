2026年６月３日（日本時間４日）、北中米ワールドカップに臨む日本代表が事前キャンプ地のモンテレイ（メキシコ）で初練習を実施。ピッチコンディションの影響で当初予定していたトレーニング場から急きょ変更、さらに練習開始時間を夕方から午前に前倒しされて行なわれた。メディアに全公開となったこの日の全体練習でハイライトは、ミニゲーム形式のトレーニングだ。ホテルで別メニューの遠藤航、途中からランニングに切り替