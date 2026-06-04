フリーの選手にはどのクラブも常に注目している。かつてリーグでプレーした経験を持つ選手であれば、なおさらだろう。イタリアの名門ラツィオの専門サイト『Lazionews.eu』は６月２日、この夏のマーケットでフリーとなる有力選手たちを特集。かつてセリエAで戦った日本代表の２選手も紹介した。鎌田大地と冨安健洋だ。クリスタル・パレスとの契約が満了となる鎌田は、2023-24シーズンにラツィオでプレーした。マウリツィオ・