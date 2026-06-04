4日午前4時02分ごろ最大震度１の地震がありました。 震源はトカラ列島近海で震源の深さは約160キロメートル。 地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されています。 各地の震度は、 震度１が大崎町、奄美市、大和村、瀬戸内町、 です。 この地震による津波の心配はありません。 ・ ・ ・