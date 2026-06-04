NY株式3日（NY時間15:20）（日本時間04:20） ダウ平均50834.83（-472.96-0.92%） ナスダック26875.45（-218.45-0.81%） CME日経平均先物68300（大証終比：-260-0.38%） 欧州株式3日終値 英FT100 10332.30（-41.21-0.40%） 独DAX 24795.94（-328.23-1.31%） 仏CAC40 8150.42（-58.67-0.71%） 米国債利回り 2年債 4.078（+0.035） 10年債 4.487（+0.043） 30年債 4.987