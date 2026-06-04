地元の久留米勢は8人が参戦。最若手の堀川敬太郎は初の地元記念出走だ。前回の宇都宮F1最終日に落車したが「大丈夫です。いい感じに仕上げられました」と上々の手応え。来期はA級で今期もS級点確保は絶望的だが、地元で意地を見せられるか注目したい。【1R】竹内翼が好調だ。「前回の広島の前に、ステムを伸ばして凄く良くなった」と好感触。（4）から（1）（3）（5）（7）の2、3着。【3R】堀川敬太郎は「相性抜群」の佐藤壮