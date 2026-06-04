【6R】来日した海外の男女4人はいずも1着発進。ガールズケイリンを盛り上げるマチルド・グロとエレセ・アンドルーズも順当に白星を手にした。ともに上がりタイムは9秒8でインパクトを残した。予選2を走るアンドルーズはパリ五輪でケイリンとスプリントを制し、2冠に輝いた女子自転車競技界のNo・1スプリンターだ。「ゆっくり休めたしコンディションはいい。日本勢も強かった。また先行、捲り」脚力、トップスピードともに