11日開幕のW杯北中米大会に出場する日本代表が2日、事前合宿地のメキシコ・モンテレイに入った。空港からホテルまでのバス移動は警察車両に先導され、信号も全て止めて通過。8日までの事前合宿中の移動は全てポリスエスコートがつく異例のVIP待遇となる。3日から始まるトレーニングは予定していた練習場のピッチ状態が悪いため会場を急きょ変更。不測の事態にも迅速に対応し、万全の環境で最終調整をスタートさせる。けたたま