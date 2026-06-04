久留米競輪の開設77周年記念「第32回中野カップレース」（G3）が、きょう4日に開幕する。初日メインは12R特選だ。九州勢の連係を中心視した。コマ切れの中、ライン3車と長く、嘉永が果敢に主導権を握っていきそうだ。山崎が番手で援護をしながら、流れ次第では自力も考えて抜け出す。犬伏―松浦は5月函館記念の決勝ではワンツーを決めている。松浦の差し脚は要注意。＜1＞郡司浩平まずは調子を上げられるような感覚で練習