お笑いコンビ「EXIT」りんたろー。（40）が3日に放送されたフジテレビ「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。商品の割引のために取った必死の行動を明かした。今回は「夫婦のズレ解消SP」と題して放送され、夫婦で起きがちな家事、会話、お金のズレを6人の最強評論家たちが科学的に解消した。夫婦で買い物に行った際の「ズレ」について話題となり、りんたろー。は「僕、割引が異常に好きなんですよ」と切り出した。