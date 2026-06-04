宇都宮記念「レジェンド神山雄一郎カップ」は寺崎浩平の優勝で幕を閉じた。24年12月に引退した神山雄一郎氏（58、現日本競輪選手養成所所長）に対する地元ファンの思いを改めて感じたのは2日目（5月31日）の4R発売中に行われた「神山雄一郎エキシビションレース」。神山氏と栃木県の選手8人がラインで戦ったレースは熱い声援が飛んだ。神山氏は1番車で登場。地元のオールドファンなら誰もが知る特別競輪を初制覇した宇都宮オ