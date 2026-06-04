日本代表がメキシコの伝統的ハットであるソンブレロとともにホテルに入った。モンテレイ国際空港到着時の歓迎セレモニーで、モンテレイが属するヌエボ・レオン州のガルシア知事からプレゼントされた。バスから降りる際は手に持っている選手が多く、かぶっていたのは長友、菅原ら少数派。日本を出発時に日の丸に闘魂と書かれたハチマキ姿だった長友は“かぶり物芸”を連発した形となり、ファンから「ブラボー」の声を浴びていた