SVリーグがX更新バレーボールのSVリーグは1日、公式Xを更新。今季の男女優勝チームの主力選手による集合写真の別バージョンを公開すると、ファンの視線が集中した。SVリーグの男子は大阪ブルテオンがチャンピオンシップを制して頂点に。レギュラーシーズン優勝はサントリーサンバーズ大阪だった。女子はSAGA久光スプリングスがチャンピオンシップで優勝し、レギュラーシーズンはNECレッドロケッツ川崎が制した。SVリーグは