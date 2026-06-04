米大リーグ（ＭＬＢ）が３日（日本時間４日）、５月の各種表彰選手を発表し、ア・リーグの月間最優秀新人選手賞にホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）を選出した。村上は５月に打率２割４分４厘で８本塁打、１８打点をマークした。日本選手では２０２４年３、４月に受賞したカブスの今永昇太以来、９人目となった。３勝１敗、防御率１・２９を残した大谷翔平（ドジャース）だったが、３９イニング無失点だったＣ・サンチ