日本サッカー協会（JFA）は3日、サッカーW杯北中米大会に臨む日本代表の試合前夜に、東京タワーが日本代表のチームカラーの青にライトアップされる企画を行うことを発表した。「東京タワーの協力により実施するもので、日本を象徴する“景色”の一つである東京タワーをブルーにライトアップすることで、日本中に“最高の景色”を目指すSAMURAIBLUEへの応援を呼びかけます」と説明した。