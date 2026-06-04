お笑いコンビ「クワバタオハラ」くわばたりえ（50）が3日に放送されたフジテレビ「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。夫からの“サプライズ”を振り返った。今回は「夫婦のズレ解消SP」と題して放送され、夫婦で起きがちな家事、会話、お金のズレを6人の最強評論家たちが科学的に解消した。「夫が察せないのは妻に興味がない!?」というテーマで、「会話が苦手な夫婦はサプライズが負担に!?」の話題となり、くわばた