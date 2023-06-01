男子ゴルフの国内メジャー第2戦BMWツアー選手権森ビル杯は4日に茨城・宍戸ヒルズCC西Cで開幕する。史上初の大会連覇を狙う前回覇者・蝉川泰果（25＝アース製薬）は3日、リモート会見で抱負を語った。昨年はプレーオフで堀川未来夢を下し、メジャー3冠を達成。今季は勝利がなく前週ミズノ・オープンは予選落ちしており、絶好調とは言えないが「連覇に挑戦できるのは僕だけ。いい結果を残せていないけど、勝ちたい気持ちが一番強い