【モデルプレス＝2026/06/04】元乃木坂46の中田花奈が3rd写真集（タイトル未定／講談社）を8月25日にリリースすることが決定。あわせて、本人のコメントと先行カットが公開された。【写真】元乃木坂メンバー、大人の色気感じさせる表情披露◆中田花奈、3rd写真集決定Mリーグ「BEAST X」で今シーズン躍進し、陶器のような白い肌と美貌で各誌の表紙を飾る中田。「艶やかに咲く」をテーマに挑んだ今作のロケ地はベトナム。素朴な田園