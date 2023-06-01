4日午前4時3分ごろ、宮崎県、鹿児島県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地はトカラ列島近海で、震源の深さはおよそ160km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、宮崎県の都城市、鹿児島県の大崎町、奄美市、大和村、それに瀬戸内町です。【各地の震度詳細】■震度1□宮崎県都城市