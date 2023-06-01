【中田花奈 3rd写真集（仮称）】 8月25日発売予定 価格：3,500円 【拡大画像へ】 講談社は、タレントでプロ雀士としても活躍している中田花奈さんの3rd写真集を8月25日に発売する。価格は3,500円。 中田花奈さんはMリーグ「BEAST X」に所属しているプロ雀士として活躍しつつ、グラビアタレントとして陶器のような白い肌と美貌で各誌の表紙を飾っている。 本写