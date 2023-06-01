お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が3日に放送されたフジテレビ「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。人気女性芸人を下の名前で呼び、その理由にスタジオが驚きに包まれた。今回は「夫婦のズレ解消SP」と題して放送され、夫婦で起きがちな家事、会話、お金のズレを6人の最強評論家たちが科学的に解消した。「夫が察せないのは妻に興味がない!?」というテーマで議論が交わされる中、小杉はゲスト出