女子ゴルフのメジャー第2戦全米女子オープンは4日（日本時間同日深夜）から4日間、米カリフォルニア州のリビエラCCで開催される。予選ラウンドの組み合わせが2日に発表され、メジャー2勝目を狙う山下美夢有（24＝花王）は前年覇者のマヤ・スタルク（26＝スウェーデン）らと同組となりこの日は会場で調整。28年ロサンゼルス五輪も開催される米国屈指の名門コースを警戒した。練習ラウンドを終えた山下は「リビエラは奇麗でコン