横浜F・マリノスは3日、大島秀夫監督（46）をJ1百年構想リーグ限りで解任すると発表した。東地区7位と低迷し、6日の清水とのプレーオフラウンド第2戦が最後の指揮となる。大島監督は「思いをクラブ全体に浸透させることができないままこの場を離れることになったことは、言葉では表し切れないほど悔しく、無念でなりません」などとコメントした。横浜Mは1年半で3度目の指揮官交代。横浜市内で会見した鈴木健仁スポーティングダ