女子ゴルフのメジャー第2戦全米女子オープンは4日（日本時間同日深夜）から4日間、米カリフォルニア州のリビエラCCで開催される。9年連続出場の畑岡が悲願のメジャー初制覇を目指す。前週は試合に出場せず帰国して体のケアなどに充てた。週明けからコースをチェックし「グリーン周りを重点的に練習している。キクユ芝が見た目によらず難しい」との印象を抱いた。プレーオフで笹生に敗れた21年大会をはじめ何度も悔しい思いを味