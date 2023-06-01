女子ゴルフのメジャー第2戦全米女子オープンは4日（日本時間同日深夜）から4日間、米カリフォルニア州のリビエラCCで開催される。メジャー初優勝を狙う竹田は「やはりメジャーというセッティング。外してはいけない所に外したらなかなか寄らない」とリビエラの難しさを指摘しながら「今年のコースはフラットでグリーンも比較的止まりやすい」と攻略の糸口もつかんだようだ。前回大会は初日首位で滑り出し、メジャー自己最高の2