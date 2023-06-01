兵庫県たつの市の川で男性の遺体が発見され、警察は、先月、母と娘が殺害された事件で全国に指名手配されている男との関連を慎重に調べています。警察によりますと、きのう午前10時半ごろ、たつの市御津町の揖保川の支流で、男性の遺体が浮いているのが見つかりました。遺体は腐敗が進んでいますが、成人とみられ、灰色系のTシャツに黒地に白のラインが入ったズボンをはいていて、靴は履いていなかったということです。たつの市で