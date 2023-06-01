２０１４年ブラジルＷ杯で日本代表を率いたイタリア人指揮官、アルベルト・ザッケローニ氏（７３）が北中米Ｗ杯（１１日開幕）に向け、このほどスポーツ報知のインタビューに応じた。中心選手のＭＦ三笘薫（ブライトン）が負傷で選外となる状況にも、「日本が決勝で勝っても驚かない」と戦力に太鼓判。１２年前、自身が率いたチームが初戦に逆転負けし、１次リーグ（Ｌ）敗退を喫した苦い経験から、第１戦オランダ戦（日本時間１