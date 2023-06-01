5人組グループ・SUPER EIGHTのグループ初となる日本武道館公演を収めた最新映像作品『超八 in 日本武道館』が、4日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」において、映像3部門同時1位を獲得した。【動画】SUPER EIGHT「あおっぱな (from 超八 in 日本武道館)」シーンSUPER EIGHTの映像3部門同時1位は16作連続、通算16作目。「映像3部門同時1位獲得作品数」において、連続・通算いずれも自身が持つ歴代単独1位記録を更新した