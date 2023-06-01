俳優高橋文哉（25）、影山優佳（25）、狩野英孝（44）、手越祐也（38）が、新たに結成された「Googleの日本サッカー応援団」に選出され、新CMに登場する。4日、Googleが発表した。「Google検索|日本のサッカーを応援しよう篇」と題した新CMは4日から、Google公式のYouTubeチャンネルやXアカウントで公開。12日からは全国でテレビ放送を開始する。「Googleの日本サッカー応援団」は全9人。実際にプレーしている日本代表の堂安律