5月31日をもってグループとしての活動を終了した嵐が、6月4日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」でTOP10を独占した。【写真】東京Dのステージでグラスを掲げるショットなどを公開した松本潤嵐は、3月13日の札幌公演を皮切りに『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の最終公演を、5月31日に東京ドームで開催。今回TOP10にランクインした楽曲はいずれも同公演で披露された楽曲で、ライブをきっかけ