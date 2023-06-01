俳優の横浜流星が、2026年度イメージキャラクターを務める、東京シティ競馬（TCK）の新CM『帝王賞STAR☆T』篇に登場。CMはきょう4日、上半期ダートチャンピオン決定戦「第49回帝王賞（Jpn I）」に向けて公式YouTubeで公開され、14日からは地上波テレビなどでも放送される。【動画】クールなスタイルで笑顔をみせるメイキングも公開CMは、TCKの観戦型レストラン「ダイアモンドターン」で撮影。ドレスアップした衣装に、クールな