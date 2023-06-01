女優でモデルの鈴木美羽（26）が、4月からBS−TBSの町飲みトーク番組「町中華で飲ろうぜ」（月曜午後10時）の3期生としてレギュラーに加わった。このほど日刊スポーツのインタビューに応じ、喜びと目指す町中華像を語った。新キャストの座はオーディションでつかんだ。「心から受かりたかったので、めちゃくちゃうれしかったです。心が数日、ふわふわ浮いてました」。元々、お酒が大好き。ラジオで共演していた坂ノ上茜（30）がこ