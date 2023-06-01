スウェーデン代表FWイサク（リバプール）が4日の親善試合ギリシャ戦で先発する見通しになったと複数の地元メディアが2日に報じた。負傷明けだった1日のノルウェー戦では後半17分から出場して圧巻のゴール。ポッター監督が「ギリシャ戦では先発」と語ったといい、イサクも「体調が良ければ」と前向きだ。日本とは25日の1次リーグ第3戦で対戦。「出発前に勝ちたい」と話す壮行試合で先発テストをクリアし開幕に弾みをつける。