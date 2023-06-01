米大リーグが３日（日本時間４日）、５月の表彰選手を発表し、ア・リーグの月間最優秀新人選手賞にホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）を選出した。村上は５月に打率２割４分４厘で８本塁打、１８打点をマークした。日本選手では２０２４年３、４月に受賞したカブスの今永昇太以来、９人目となった。現在リーグ２位の２０本塁打を放っているが５月３０日に右太もも裏の張りで１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入った。