NY株式3日（NY時間14:17）（日本時間03:17） ダウ平均50881.75（-426.04-0.83%） ナスダック26861.71（-232.19-0.86%） CME日経平均先物68370（大証終比：-190-0.28%） 欧州株式3日終値 英FT100 10332.30（-41.21-0.40%） 独DAX 24795.94（-328.23-1.31%） 仏CAC40 8150.42（-58.67-0.71%） 米国債利回り 2年債 4.080（+0.037） 10年債 4.489（+0.045） 30年債 4.992