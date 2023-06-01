きょうの為替市場はドル高が優勢となる中、ユーロドルは１．１５ドル台に値を落としている。２００日線で跳ね返された格好となっており、６月のＥＣＢの利上げが想定されているものの上値の重い雰囲気に変化はない。一方、ユーロ円は１８５．６０円付近での推移。 アナリストは、今後発表される米経済指標が堅調であれば、ユーロドルはさらに下落する可能性があると指摘している。前日発表の米求人件数や