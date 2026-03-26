北中米ワールドカップに臨む日本代表が現地時間3日朝、事前キャンプ地のモンテレイで始動した。5月31日のキリンチャレンジカップで足に違和感を感じたMF遠藤航(リバプール)がホテルで個別調整。DF瀬古歩夢(ル・アーブル)も練習冒頭で全体練習を離れ、別メニュー調整となった。今年2月に左足首の手術を受けた遠藤はアイスランド戦に先発し、3か月半ぶりの実戦復帰を果たしたが、ハーフタイムに途中交代。試合後、手術を受けた場