コンゴ民主共和国などで感染が広がっているエボラ出血熱について、WHO（世界保健機関）のテドロス事務局長は3日、1000人を超えていた疑い例が検査の結果、116人に減少したと発表しました。WHOによりますと、コンゴ民主共和国ではこれまでに344人の感染が確認され、このうち60人が死亡しています。先週、1000人を超えていた疑い例については、検査などの結果、116人に減少したということです。また、テドロス氏は、コンゴ民主共和国