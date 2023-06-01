【ワシントン共同】ルビオ米国務長官は3日、トランプ大統領が7月にトルコで開かれる北大西洋条約機構（NATO）首脳会議に出席予定だと明らかにした。下院外交委員会の公聴会で「NATOの歴史上最も重要な会議になる」と述べた。