サッカーW杯北中米大会（11日開幕）に出場する日本代表が3日（日本時間4日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイで初練習を行った。ランニング、ボール回し、3チームに分かれて3つのゴールを使ったゲーム形式など、約1時間15分の軽めのメニューで終了した。全26選手のうち主将のMF遠藤航（リバプール）のみ練習場に現れず、ホテルで別メニュー調整。DF瀬古歩夢（ルアーブル）もランニングのみにとどめ、途中から練習を外れた。