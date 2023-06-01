NY株式3日（NY時間13:12）（日本時間02:12） ダウ平均50889.04（-418.75-0.82%） ナスダック26829.39（-264.51-0.98%） CME日経平均先物68195（大証終比：-365-0.54%） 欧州株式3日終値 英FT100 10332.30（-41.21-0.40%） 独DAX 24795.94（-328.23-1.31%） 仏CAC40 8150.42（-58.67-0.71%） 米国債利回り 2年債 4.080（+0.037） 10年債 4.489（+0.045） 30年債 4.993