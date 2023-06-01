きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドル高が優勢となっており、ポンドドルは１．３４ドル台前半に下落している。きょうの下げで再び２００日線に到達しており、上値が重い印象に変化はない。一方、ポンド円も利益確定売りに押され、２１４円台に値を落としている。 アナリストは、英中銀は７月に利上げする可能性があり、それはポンドを下支えする可能性があると述べている。グリーン英中銀委員はきのう、イラン紛争