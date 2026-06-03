「なんか放っておけない」と自然と世話を焼いてくる男性っていませんか？男性は本命相手に対して自然と意識が向いてしまうもの。何気ない形での気遣い行動が増えていく傾向があります。“困っている様子”にすぐ気づく男性は本命相手のちょっとした困りごとにすぐ気づくもの。荷物が重そう、疲れていそう、寒そうといった状態に気付いては、すぐさま「大丈夫？」と自然に反応するでしょう。これは、“普段からあなたに意識を向けて