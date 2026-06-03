別れることを前提に男性と交際することはありませんが、中にはいつも女性との交際期間が短いという男性っているもの。できれば、そういう男性との交際は避けたいと考える女性は少なくないでしょう。そこで今回は、交際しても「長続きしにくい男性」の特徴を紹介します。｜熱しやすく冷めやすい熱しやすく冷めやすい男性って一定数います。そういう男性は出会ってから交際に至るまでは愛情のアピールが凄まじいですが、一旦交際が始